YÖK: Bedelli askerlik yapacak öğrenciler mağduriyet yaşamayacak

ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), bedelli askerlik yapacak üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde mağduriyet yaşamayacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı\'nın, \'Bedelli Askerlik Uygulaması\' konulu yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşüldü. Görüşmede, geçici 55\'inci madde kapsamında \'21 günlük temel askerlik eğitimi\' maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Hulusi Akar\'ı tebrik etmek için gerçekleştirdiği ziyarette geçici 55\'inci madde kapsamında temel askerlik eğitim alacak yükseköğretim öğrencilerinin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirleri Bakan Akar ile müzakere ettiklerini açıklamıştı.