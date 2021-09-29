YÖK, başlangıç ödeneğini 203 milyon TL aştı

Sayıştay'ın hazırladığı rapora göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başlangıç ödeneğini aştı. Aşılan tutar 203 milyon 400 bin TL olarak belirtildi.

Sayıştay’ın yabancı öğrencilerin masrafı ile ilgili tespiti şöyle: “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca çeşitli ülkelerle imzalan işbirliği protokolleri çerçevesinde ülkemizdeki üniversitelerde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere burs verilmekte aynı zamanda barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödeme yapmaktadır. Transfer harcamaları niteliğindeki bu ödemelerin sadece giderler hesabına kayıt edilmesi yeterli olmayıp Bütçe Giderleri hesabına da kayıt edilmesi gerekmektedir.”

Rapora YÖK’ün başlangıç ödeneği 2020 yılı için 95 milyon 630 bin TL olarak belirlendi. Yıl içinde bu tutar 339 milyon 984 bin TL’ye çıkarıldı. YÖK bu ödeneğin 299 milyon 30 bin TL’sini harcadı.

Rapora göre bütçe giderinde başlangıç ödeneği ve toplam harcama yapılan kalemler şöyle:

-Personel giderleri: Başlangıç 54 milyon 563 bin TL, harcanan 81 milyon 387 bin TL

-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Başlangıç 8 milyon 615 bin TL, harcanan 8 milyon 462 bin TL

-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Başlangıç 3 milyon 279 bin TL, harcanan 12 milyon 605 bin TL

-Cari Transferler: Başlangıç 27 milyon 373 bin TL, harcanan 179 milyon 336 bin TL

-Sermaye Giderleri: Başlangıç 1 milyon 800 bin TL, Harcanan 17 milyon 239 bin TL

-Toplam: Başlangıç 95 milyon 630 bin TL, harcanan 299 milyon 30 bin TL