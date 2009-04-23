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YÖK Başkanı'nın oğluna dava!

YÖK Başkanı Ziya Özcan'ın oğlu İzzet Kaan Özcan için, 'yalan beyanda bulunmak'tan 4 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı

23 Nisan 2009 03:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın oğlu İzzet Kaan Özcan hakkında "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak ve suçu üstlenmek" iddasıyla üç aydan dört yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

İddianameye göre, Bilkent Üniversitesi 2'inci sınıf öğrencisi İzzet Kaan Özcan, Arkadaşı Mustafa Köroğlu'nun kullandığı otomobildeyken trafik kazası meydana geldi.. İçkili olan Köroğlu, alkollü araç kullanmaktan hakkında dava açılan Doğan Kılıç'ın kullandığı araca arkadan çarptı, maddi hasar meydana geldi.

İzzet Kaan Özcan, içkili araç kullanan arkadaşını kurtarmak için polislere, "Otomobiliben kullanıyordum" diyerek yalan beyanda bulundu..

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