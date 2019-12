YÖK Başkanı'nın hayali

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, göreve geldiğinden bu yana tartışılmayacak bir yönü varsa o da motor ve doğa sporlarına tutkusu. Daha önce uzun yol motosikleti chopper’ın üstünde fotoğrafları yayınlanan Özcan, bunun yanı sıra at biniyor, off-road yarışları yapıyor. Kurumun bahçesinde kurduğu hayvanat bahçesinde köpek, tavuk, kuzu, at, kedi, horoz ve tavuskuşları besliyor.





Hürriyet'in haberine göre, Başkanın son uğraşıysa yine bir çocukluk hayali olan uçak kullanmak. YÖK Başkanı bir süredir Ankara’daki Türk Kuşu Eğitim Merkezi’nde pilotluk eğitimi alıyor. Yüksek öğrenimin en tepesindeki adam, bu ‘yüksek’ hobisi için elinde kalem defter, ders dinliyor, notlar tutuyor. Sonra da derslerine çalışıyor. Üstelik kurumun en başarılı öğrencilerinden. Hocası, Türk Kuşu Uçuş Eğitim Müdürü Pilot Tamer Bükülen de kendisinden çok memnun zaten: Bükülen, öğrencisini, “Başarılı, çok çalışkan ve çok sorgulayı. Bir pilotta aranan tüm özelliklere sahip. Hiçbir imtiyaz istemiyor. Tüm derslerine de hiç kaçırmadan katılıyor” diyerek övüyor.





Bu, işin teorik kısmı. Ama asıl macera havada. Özcan’ı en çok heyecanlandıran kısım da burası. Uçağa binmeden önce hocasının öğrettiği bütün bilgileri uyguluyor. Uçağın kanatlarını kontrol ediyor, yağına bakıyor, bakımlarının tam olup olmadığı hakkında bilgi alıyor. “Çocukluk hayalimdi. Bu yaşta bile cezbediyor” dediği uçuş için kulaklıklarını takıp, pilot koltuğuna yerleşiyor.





LİSANSLI PİLOT OLACAK





Hususi Pilot Lisansı’na (PPL) sahip olmak için yaklaşık 45 saat uçuş, 160 saat de yer dersi alması lazım. Talimatları aynen uygulayan YÖK Başkanı bir-iki denemeden sonra uçağı ustalıkla havalandırıp, gökyüzünde kanat süzmeye başlıyor: “12.5 saat hocayla uçtuktan sonra artık solo uçmaya başlayacağım. Ondan önce simülatöre gireceğim bu eğitim de yaklaşık 5-6 saat sürecek. 5-6 saat de gece uçuşu yapacağım. İzmir-Efes ya da Kayseri’de seyrü sefer yapacağız. Bunların bazıları tek başıma bazıları hocamla. Bütün eğitimlerimi tamamlayıp, brövemi aldıktan sonra artık lisanslı bir pilot olacağım.”





TÜRKİYE ’DE PİLOT AÇIĞI VAR





Türkiye’de de pilot açığımız var. Şu an ülkemizde 800 yabancı pilot görev yapıyor. Kendi pilotlarımızı yetiştirip, bu açığı kapatmamız lazım. Yeni kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitemiz bu nedenle çok önemli. Hem pilot yetiştirilecek hem de uçak, helikopter yapım projeleri geliştirilecek. 2023’te 700’den fazla büyük gövdeli uçak hedefimiz var. Araştırmalara göre, her uçak için 15 pilot gerekiyor. Buradan çıkan sonuç da pilot ihtiyacımızın oldukça fazla olduğu. Bu hedeflerimizi bir an önce gerçekleştirmeliyiz.





TÜRK KUŞU UÇUŞ OKULU





1935 yılından bugüne kadar 5 bin 500 pilot yetiştirmiş olan Türk Hava Kurumu Türkiye’deki en tecrübeli uçuş okulu. Türkkuşu Uçuş Eğitim Okulu, bünyesinde yetiştirdiği uçuş eğitmenleri ve Türk Hava Kuvvetlerinden emekli deneyimli pilotlardan oluşan kadrosuyla eğitim veriyor. Eğitimlerde 10 adet T-67 tipi tek motorlu ve iki adet de Cessna 402 tipi çok motorlu uçak kullanılıyor.