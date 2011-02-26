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Yaşam

YÖK BAŞKANI'NDAN OKULDAN ATILANLARA ÖZEL MESAJ ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 16:20

-YÖK BAŞKANI'NDAN OKULDAN ATILANLARA ÖZEL MESAJ ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, sosyal paylaşım sitelerinden yayımladığı mesajında, yükseköğretim kurumundan ilişiği kesilen öğrencilere, ''Bu arkadaşlarımıza yeniden aramıza katıldıkları için 'Hoşgeldiniz' diyorum'' diye seslendi. Özcan, Facebook ve Twitter sitelerindeki mesajında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlere üniversiteye dönüş yolunu açan'' Torba Yasa'yı onayladığını anımsattı. Yasanın onaylanmasıyla, yükseköğretimi ilgilendiren önemli bir yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiğini belirten Özcan, ''Söz konusu düzenleme ile birlikte, 'yükseköğretimde yeni bir dönem' başlamıştır. Bu kapsamda daha önceden değişik sebeplerden dolayı eğitimleriyle ilişkileri kesilen öğrencilerimiz yeniden okullarına dönebileceklerdir. Bunun yanında üniversitelerimizden atılma hususu da artık sona ermiştir'' dedi. -''HOŞGELDİNİZ''- Mesajında ''Bu arkadaşlarımıza yeniden aramıza katıldıkları için 'Hoşgeldiniz' diyorum'' ifadesine yer veren Özcan, şunları kaydetti: ''Umarım en kısa zamanda eğitimlerini 'diploma' ile taçlandırırlar. Yükseköğretim Kurulu olarak bu hususla ilgili tüm teknik ve idari altyapıyı oluşturmuş bulunmaktayız. Yeni düzenlemenin yükseköğretim camiasına,öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üniversite öğrencilerimizin en iyi ve güzel şartlarda eğitimlerini görmeleri için çalışmaya devam edeceğiz.''

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