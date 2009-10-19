YÖK Başkanı'ndan domuz gribi açıklaması

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Domuz gribi tehlikeli boyutlara ulaşırsa üniversitelerde derhal gerekli tedbirleri devreye sokmaya çalışacağız'' dedi.



Selçuk Üniversitesinin (SÜ) yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katılmak için Konya'ya gelen Özcan, beraberindeki YÖK Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Durmuş Günay ve Prof. Dr. Berrak Kurtuluş ile birlikte Konya Valisi Aydın Nezih Doğan'ı makamında ziyaret etti.



Özcan, ziyarette bir gazetecinin ''Sağlık Bakanlığı Domuz Gribi nedeniyle okullarda aşı uygulaması başlatıyor. Bununla ilgili üniversitelerde de tedbirler alacak mısınız?'' sorusu üzerine, ''Sağlık Bakanlığı'nca önerilen tedbirlerin üniversite öğrencileri tarafından da alınmasını istiyoruz'' dedi.



Bu konuyla ilgili henüz YÖK'ün internet sitesinde bir yazı yayınlamadıklarını ancak hazırlık içinde olduklarını ifade eden Özcan, şunları kaydetti:



''Biraz da bu 'sayı ne kadar artacak' onu bekliyoruz. Domuz gribi tehlikeli boyutlara ulaşırsa üniversitelerde derhal gerekli tedbirleri devreye sokmaya çalışacağız. Ancak biliyorsunuz, bu konuda çok fazla da bir şey yapılamıyor. Aşı gelirse aşı tedbirini belki kullanırız. Üzerinde çok ciddi şekilde düşünüyoruz, oldukça endişeliyiz. Sadece üniversitede değil inşallah ülke genelinde daha da yayılmaz.''



Konya Valisi Doğan, ziyaret sonunda Özcan'a Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'nin Türkçe tercümesi ile seramikten semazen biblosu ve minyatür sikke (Mevlevi dervişi başlığı) armağan etti.