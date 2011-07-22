-YÖK BAŞKANI'NDAN ADAYLARA MESLEK ÖNERİLERİ ANKARA (A.A) - 22.07.2011 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Lisans Yerleştirme Sınavları'nı (LYS) kazanan ve tercih yapmaya hazırlanan adaylara, son yılların ''gözde'' meslekleri hakkında tüyolar verdi. Özcan, adayların tercih yaparken geçen yılın taban puanlarını baz almalarını önerdi. Özcan, üniversite tercihi yapacak öğrencilere önerilerde bulundu. Öğrencilerin tercih yaparken çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Özcan, ''Bütün iş orada düğümleniyor. Adaylar merak etmesin üniversitelerin 760 bin kontenjanı var. Her iki öğrenciden bir tanesi muhakkak üniversiteye girecek. Onlar için böyle güzel bir ortam hazırladık'' dedi. Adayların tercih yaparken izleyebilecekleri yöntemlere ilişkin bir örnek veren Özcan, şöyle konuştu: ''Ben oğullarım için yaptığım yöntemi söyleyeyim; bir bölümün kabul edebileceği taban puan kaçsa onu baz alarak girebileceği bölümleri sıraladık. Birkaç tane, puanının zor yettiği; olur da puanlar düşer, az müracaat eden olur diye, puanı yüksek birkaç yeri de yazdık. Çok iyi çalıştı, neredeyse ilk sıradaki tercihine girdi. Adaylar geçen yılın puanlarını baz alsınlar.'' Adaylar için; geleceği olan, iş bulma olasılığı fazla meslekleri de sıralayan Özcan, şunları kaydetti: ''Çok yeni meslekler var. Mesela öğrenciler engelli çocukların, öğrenme güçlüğü olan çocukların eğitimleriyle ilgili bölümler seçebilirler, genetik ile ilgili bölümlere gidebilirler. Uçuş, havacılık sektörü ile ilgili meslekler de gözde. Çünkü pilot açığımız var. Türkiye'de 600 yabancı pilotun çalıştığı söyleniyor. O alana yönelebilirler. Hostesimiz yok, bakım onarım servis işleriyle uğraşacak elemanlarımız yok, o alanları seçebilirler. Ayrıca, mühendislikte nanoteknoloji ile ilgili alanlara yönelebilirler. Mekatronik gayet iyi, ümit var bir meslek gibi görünüyor. İktisadi ve idari bilimlerde her zaman dışarıda iş yapacak öğrenciler yetiştiriliyor. Bu alandan mezun olunca iş bulabilecekleri çok ortam var. Hemşirelik gayet iyi bir meslek olarak geliyor. Fizyoterapistler iyi iş yapacak. Yaşlı bakımı ile uğraşacak meslekler çok revaçta. Okulöncesi eğitim ile uğraşacak, öğretmenlik yapacak arkadaşların şansları iyi görünüyor.'' Özcan, adayların mesleklerle ilgili gelişmeleri takip etmelerini önererek, ''Adaylar, dünya ne tarafa gidiyor, hangi sektörler öne çıkıyor, durumu iyi olan ülkelerdeki meslek yapıları neler, bunlara bakarlarsa çok iyi olur. Dünyanın yeni yeni tanıştığı meslekler var. O meslekleri düşünebilirler. Güzel meslekler var. Seçecekleri çok alan var'' diye konuştu.