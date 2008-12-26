YÖK başkanına suç duyurusu

EGE Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kayhan Kantarlı, görev yaptığı fakültenin dekanlığına `intihal suçu' işlemiş bir öğretim üyesinin getirildiği iddiasıyla YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile EÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır ve yeni Rektör Prof. Dr. Candeğer Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.



Prof. Dr. Kantarlı, ``İntihal yani aşırma suçu işlemek üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma cezası gerektiren en ağır bilim etiği suçudur. Bu suçu işlemiş bir öğretim üyesinin dekanlığa getirilmesi de yetkilerin kötüye kullanılmasıdır. Bu da Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Bu durumu Cumhuriyet savcılarına havale ediyorum'' dedi.



Prof. Dr. Kayhan Kantarlı, Prof.Dr. Nadida Kazancı'nın adını söylemeden yaptığı açıklamada, Fen Fakültesi Dekanlığına atanan profesörün devlet parasıyla desteklenen bilimsel araştırma ve yayınlarında bilim etiğini hiçe sayarak, intihal yani aşırma yaptığını, bu aşırma verileri kendi amaçları doğrultusunda bilerek çarpıttığını, bunun sahtecilik olduğunu iddia etti. Kantarlı, bu öğretim üyesinin ayrıca, başka bir üniversitedeki, katılmadığı bir araştırmadan kaynaklanan bilimsel makalenin yazarları arasına ismini yazdırması (hak edilmemiş yazarlık) suçunu da işlediğini, bu nedenle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından cezalandırıldığını öne sürdü. Buna karşın bu öğretim üyesinin dekan adaylarını belirleme seçimine katıldığını, en yüksek oy alan aday olarak adının YÖK'e gönderilen listede yer alıp, dekan atandığını belirten Prof.Dr. Kantarlı, şöyle konuştu:



``TÜBİTAK tarafından yürütülen bilimsel bir inceleme ve soruşturma sonucunda bilim etiği cezası ile cezalandırılmış bir öğretim üyesinin dekan olarak atanmasının, en başta fakültedeki akademik çalışma ortamının zedelenmesi ve çalışanlar üzerinde yaratacağı huzurluk olmak üzere, üniversitenin toplum nezdinde büyük bir yara almasına yol olacağı gibi, gerek öğretim üyeleri ve gerekse geleceğin öğretim üyesi adaylarının bilim etiğine sahip çıkma bilinçleri yönünden son derece olumsuz bir örnek oluşturacağı ortadadır. Bu nedenlerle, EÜ Rektörü'nün YÖK'e önereceği adayları belirlemek üzere düzenlediği seçimde bu öğretim üyesinin dekan adayı olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda girişimlerde bulundum. Rektörle yaptığım görüşmede de durumu ortaya koydum. Ancak `bilim etiği cezası içeren geçmişine karşın seçimde en çok oyu almasından hareketle seçimde alınan bu orandaki oyun TÜBİTAK'ça verilen bilim etiği cezasını da ortadan kaldırdığı ve TÜBİTAK'ın verdiği 3 yıllık cezanın çekilmiş-bitmiş olduğu ve bu yüzden artık masum biri olduğu, akademik yaşamda çekilmiş böyle bir cezaya öğretim üyeliği ve akademik yöneticilik yapmaya engel bir sabıka olarak bakılamayacağı' anlamına gelen görüş bildirdi. Ve nitekim bu kişi aday listesinde gönderildi, dekan atandı. TÜBİTAK'tan intihal ve bilimsel sahtecilik nedeniyle ceza almış öğretim üyesinin dekan olarak atanmasında birden çok yönetici görevi ihmal ve yetkilerini kötüye kullanma suçu işlemiştir.''



Prof. Dr. Kantarlı, bu süreçte görev yapan eski ve yeni yöneticilerden YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, eski Rektör Prof. Dr. Ülkü Bayındır, Fen Fakültesi'nin eski yöneticileri hakkında da bu duruma engel olmadıkları için suç duyurusunda bulundu.

