YÖK Başkanı'na protesto

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Selçuk Üniversitesi'nin akademik yılı açılışında öğrenciler tarafından protesto edildi.

Konuşmaların ardından salondan çıkan Özcan'ı, bir grup öğrenci "Üniversiteleri ticarethaneye çevirdiniz." diyerek protesto etti.Selçuk Üniversitesi'nin yeni akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Konya'ya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı. Açılışın ardından binadan dışarı çıkan Özcan, bir grup öğrenci tarafından protesto edildi.

"Yusuf Ziya Özcan istifa" sloganları atan öğrenciler, üniversitelerin ticarethaneye çevrildiğini söyledi.Öğrenciler emniyet güçleri tarafından uzaklaştırıldı.