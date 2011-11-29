YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ı ODTÜ'ye sokmadılar

T24 -

Makam aracına tekme atmaya çalışan öğrencileri ÖDTÜ mezunu Özcan'ın korumaları engelledi. Özcan'ın protesto eden öğrenciler arasında bulunan bir kişi yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan dün ODTÜ'ye geldi. Özcan'ın geldiğini tesadüf eseri gören ve kampüste bulunan bazı öğrenciler Özcan'ı yanına gitti. Öğrenciler Özcan'a ünversitede kendilerini görmek istemediklerini söyledi.Özcan, öğrencilerin protestosu karşısında geri dönmek zorunda kaldı. Özcan, makam aracına döndüğü sırada öğrencilerin protestolarına devam etti. Protesto eden öğrencilerinden bazıları Özcan makam aracına bindiği sırada aracı tekemeleye çalıştı. Özcan'ın korumaları öğrencileri engelledi. ODTÜ'de yaşananları protesto eden öğrenciler arasında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.