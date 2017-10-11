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Eğitim

YÖK Başkanı, üniversiteye girişte yeni sistemi bugün açıklıyor

Sınava ilişkin düzenlemeler kamuoyu ile paylaşılacak

11 Ekim 2017 19:55

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversiteye girişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin düzenlemeleri bugün açıklayacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Saraç, yarın düzenleyeceği basın toplantısıyla konuya ilişkin düzenlemeleri kamuoyu ile paylaşacak.

Saraç daha önce yaptığı açıklamada, üniversiteye sınavsız geçiş mümkün olmamakla birlikte sınav stresini azaltacak daha yalın sistemin Türkiye'ye kazandırılması gerektiğini belirtmişti.

"18 puan türünde azaltmaya gidilecek"

Saraç ayrıca yeni sınav sistemiyle ilgili, "İlki mart, ikincisi haziran ayında toplam 5 gün sürmektedir. Neredeyse 4 aya yayılan bu durum lise eğitimini olumsuz etkilemektedir. Yeni düzenleme ile sınavı bir hafta sonunda başlayıp bitirmeyi planlamaktayız. Önemli bir değişiklik ise puan türlerinde gerçekleşecek. 18 puan türünde de azaltmaya gidiyoruz. Bunlar çok az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Fakat her bir puan türünde temel Türkçe ve temel matematiğin katkısı bulunacak. Yeni sistemde önemli bir değişiklik de Türkçe ve matematik bu sınavın merkezinde olacak. Sorular eskisi gibi MEB müfredatından sorulacak" açıklamasında bulunmuştu. 

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