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Eğitim

YÖK Başkanı: Üniversitelerde atılmama hususunun kaldırıldığını tekrar hatırlatmak istedim

Saraç'tan "Üniversiteden atılma geri gelsin" başlıklı haber sonrası açıklama geldi

27 Haziran 2017 17:37

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerden atılmama hususunun kaldırıldığını, sadece lisans değil bütün düzeyler için azami eğitim süresinin getirildiğini "Bu düzenleme yapılalı uzun bir süre olduğu için sanırım unutuldu. Bu vesileyle maalesef malumu ilam etme durumunda kalarak, tekrar hatırlatmak istedim" diyerek hatırlattı.

Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin manşetinde "Üniversiteden atılma geri gelsin" başlığıyla, uluslararası sıralamalarda başarı gösteren önemli bir üniversitenin rektörüyle yapılan röportaja yer verildiğini ifade etti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yekta Saraç, şunları kaydetti:

"Tüm kamuoyunun, akademi camiasının ve özellikle yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin de bildiği üzere, YÖK Başkanı olmamızın akabinde başlattığımız girişimle konuya ilişkin yasal bir düzenleme yapılmış, artık 'üniversitelerden atılmama' hususu kaldırılmıştır. Hatta sadece lisans değil, bütün düzeyler için azami eğitim süresi getirilmiştir. Bu düzenleme yapılalı uzun bir süre olduğu için sanırım unutuldu. Bu vesileyle maalesef malumu ilam etme durumunda kalarak, tekrar hatırlatmak istedim."

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