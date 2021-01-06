YÖK Başkanı: Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor
06 Ocak 2021 11:27
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına ilişkin aradığı YÖK Başkanı Yekta Saraç, “Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor “ dedi. Alçı, Saraç’ın Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapılan tartışmalara girmek istemediğini, onun yerine bir çerçeve çizmeyi tercih ettiğini yazdı.
Alçı, Saraç’ın “Türkiye’de rektör atamaları maalesef hep atama yapılana kadar bir tartışma konusu oluyor Nagehan Hanım. Halbuki biz YÖK olarak atamadan sonraki sürecin en az atama kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Yani atanan rektör ne yapıyor, üniversiteyi nereden nereye getiriyor gibi bir değerlendirme yapmak gerekir esas. Biz YÖK olarak ilk defa üniversite izleme kriterleri uygulamaya başladık. 2018’i ve 2019’u açıkladık. Bir üniversitede kaç doktora yapılıyor, yayınlanan makale sayısı kaç ve nerelerde yayınlanıyor gibi parametrelere bakıyoruz” dediğini aktardı.