YÖK Başkanı Saraç, yurt dışındaki öğrencileri Türkiye'deki üniversitelere davet etti

Saraç, yurt dışında eğitim görüp Covid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için aldıkları kararları hatırlattı.

​Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başarılı öğrencilerin Türk yükseköğretimine kaliteden ödün vermeden 'yatay geçiş' yoluyla dâhil olmalarını kolaylaştıracak, dünyada ilk bine giren üniversitelerdeki Türk öğrenciler için ek fırsatlar sunduğumuz bu düzenlemelerin kamuoyunda çok olumlu karşılandığını görmekteyiz. Bu kapsamda YÖK olarak, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençleri ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.