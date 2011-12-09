-YÖK Başkanı Özcan'ın görev süresi yarın doluyor -YÖK'ün beşinci başkanı Prof. Dr. Özcan, 4 yıllık görev süresini yarın tamamlayacak -Özcan döneminde; üniversitelerin sayısı 171'e, öğrenci sayısı ise 3 milyon 817 bin 86'ya yükseldi -Üniversiteye girişte YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı sınava geçildi -Farklı katsayı uygulaması kaldırılarak herkes için geçerli olan tek katsayı uygulaması kabul edildi -Farabi Değişim Programı, Öğretim Görevlisi Yetiştirme Programı ile Mevlana Değişim Programı hayata geçirildi ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - YÖK Başkanlığına 10 Aralık 2007 tarihinde atanan ve kurumun beşinci başkanı olan Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, 4 yıllık görev süresini yarın tamamlayacak. YÖK'ten edinilen bilgiye göre, Özcan döneminde üniversite sayısı 103'ü devlet, 61'i vakıf, 7'si vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 171 oldu. 2007 yılında üniversitelerde 2 milyon 453 bin 664 olan toplam öğrenci sayısı ise 2011 yılında 3 milyon 817 bin 86'ya çıktı. Aynı dönemde, üniversitelerdeki öğretim elemanı sayısı 45 bin 599'u kadın, 65 bin 896 erkek olmak üzere toplam 111 bin 495 oldu. Üniversitelerin bilimsel yayın sayılarında da artış oldu. 2000 yılında Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı 7 bin iken; 2010 yılında bu sayı 28 bine ulaştı. Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için Öğretim Görevlisi Yetiştirme Projesi (ÖYP) geliştirildi. Üniversiteye girişte uygulanan iki aşamalı sınav, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) bu dönemde başladı. Üniversiteye girişte uygulanan farklı katsayı uygulaması kaldırıldı ve herkes için geçerli olan tek katsayı belirlendi. ''Özgür ve Güvenli Üniversite'' çalışması yapılarak, ''üniversitelerde rektörün izni ve bilgisi haricinde hiçbir müdahalenin yapılmasının söz konusu olmadığı'' vurgusu yapıldı. Üniversitelerde patent konularında çalışacak Teknoloji Transfer Ofisleri oluşturuldu. Yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülerek, raporlar hazırlandı. Üniversitelerdeki bölümlerin taşıması gereken standartlara ilişkin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi belirlendi. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) kaldırılarak, yurt dışından öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görebilmelerinin önündeki engeller kaldırıldı. Diploma denkliğinin kapsam ve esasları yeniden düzenlendi. Engelli öğrencilerin üniversite eğitimi için ''Engelsiz Üniversite Projesi'' hayata geçirildi. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, uzaktan eğitime yönelik çalışmalara ağırlık verildi. Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim çalışmalarını düzenleyen ''Farabi Değişim Programı'' ile yurt içindeki üniversiteler ile yurt dışındaki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi çalışmalarını düzenleyen ''Mevlana Değişim Programı'' uygulanmaya başladı. -Görevi Teziç'ten devralmıştı- Özcan, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) öğretim üyesi iken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından YÖK Başkanı olarak atanmıştı. Özcan, görevi Prof. Dr. Erdoğan Teziç'ten devralmıştı. 5 Mart 1951'de doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1973 yılında mezun oldu. Yusuf Ziya Özcan, 1973-1975 yılları arasında aynı bölümde asistan olarak görev yaptı. Daha sonra sosyoloji eğitimine ABD'deki Chicago Üniversitesinde devam eden Özcan, yüksek lisansını 1978 yılında, doktorasını da 1981 yılında tamamladı. ABD'den dönüşünün ardından 1981 yılında ODTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdüren Özcan, aynı yıl yardımcı doçent, 1989 yılında da doçentliğe yükseldi. Özcan, 2003 yılında profesör oldu. Bir süre ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Özcan, TÜBİTAK'ta Başkan Danışmanlığı görevinde de bulundu. Prof. Dr. Özcan, sosyoloji, araştırma metotları, oy verme davranışı, polis, sosyal istatistik, istatistik, sosyal kontrol ve sapma, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik konularında ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda kitap, makale ve çalışma yayımladı. -Eski başkanlar- Özcan, Prof. Dr. İhsan Doğramacı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Prof. Dr. Kemal Gürüz ve Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in ardından YÖK'ün beşinci başkanı olarak görev yaptı. YÖK'ün ilk başkanı, aynı zamanda YÖK'ün kurucusu ve Yükseköğretim Kanunu'nun mimarı İhsan Doğramacı oldu. Doğramacı, 1992 yılında istifa ettikten sonra Prof. Dr. Mehmet Sağlam göreve başladı. Sağlam, 1992-1995 yılları arasında YÖK Başkanlığı görevini yürüttü. Sağlam'ın siyasete girmek için YÖK Başkanlığı görevinden ayrılmasından sonra yerine Prof. Dr. Kemal Gürüz atandı. Gürüz, 1995-2003 yılları arasında YÖK Başkanlığı yaptı. Ardından YÖK Başkanlığı görevini devralan Prof. Dr. Erdoğan Teziç ise 2003-2007 yılları arasında başkanlık yaptı. Cumhurbaşkanı, yasa gereği genel kurul üyeleri arasından 4 yıl süreyle bir başkan seçiyor. Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasından sorumlu olan başkan, seçimi kurula verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapıyor. (HİL-İC)