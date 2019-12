YÖK Başkanı Özcan: Polis bazen kontrolden çıkıyor

T24

Eylem yapan 29 öğrenci hakkında 3'er yıl hapis istemi

Dünyadaki eğilim harçların artması yönünde



Cumhurbaşkanı ve Başbakan tüm konsey başkanlarıyla görüşsün

Hürriyet'ten Elif Demirci'nin aktardığı bilgilere göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversite eşleştirme projesi için geldiği İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı, Devlet Konservatuarı müzik bölümü yüksek lisans öğrencisi Alp Özdemir ile görüştü. Özdemir’in ceketinin sol yakasına taktığı "Kemal Atatürk’ imzası şeklindeki yaka iğnesi dikkat çekti. Korumalardan biri yumurtalı protestoya karşı elinde şemsiye ile bekledi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Özdemir ile birlikte açıklama yapan YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, polisin öğrenci olaylarında gerektiğinden fazla güç kullandığı yönündeki görüşüne katılarak, şunları söyledi:"Ben hiçbir zaman üniversitelerde ne polisin ne de jandarmanın ya da başka türden bir güvenlik kolunun olmasını arzulamadım. Gençliğimden beri ODTÜ’deki öğretim üyeliğinden beri buna karşıyım. Ama bu mekanlarda herhangi bir olay olur da herhangi bir öğrencimize zarar gelirse, bundan kim sorumlu olacak sorusu da, zihnimi hep meşgul ediyor. Güvenlik birimlerinin her zaman üniversite dışında olmasını, rektör rica ettiğinde onlara gerçekten ihtiyaç duyulduğunda çağrılmalarını rica ederim. Bu güç kullanımı hemen hemen hepimizin karşı olduğu bir husus. Toplumsal olaylarda bazen polisimizin de profesyonelleşmesi ya da ne kadar profesyonel olduğuyla alakalı bir mesele. Bazen kontrolden çıkıyorlar. Çok profesyonel bir polisimiz olsaydı belki güç kullanımı daha orantılı bir şekilde cereyan edebilirdi. Onların bu türden fazla güç kullanmalarının bir nedeni de karşılaştıkları grupta sadece öğrencilerin olmaması. Öğrenci sıfatı olmayan, dışardan çeşitli gruplara mensup arkadaşlarımızın orada olması ve onların polise karşı belli şekilde hareket etmeleri, polisi de bazen fazla güç kullanmaya itebiliyor. Onun için her iki tarafın da dikkatli olması gereken bir konu. Her ne olursa olsun polisin orantısız güç kullanması bu şekilde önlenmeli."YÖK Başkanı Özcan, harçların azaltılması ya da tamamen kaldırılmasını isteyen Özdemir’e karşı çıkarak, dünyayı iyi takip etmesini, dünyada üniversite harçlarının artırılması yönünde eğilim olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:"Dünyanın hiçbir yerinde harçların azaltılması ya da kaldırılması yönünde bir eğilim yok. Tam tersine arttırılması yönünde eğilim var. İngiltere’de son olayları biliyorsunuz. Yabancılardan alınan harç miktarı normal İngiliz vatandaşından alınanın üç misliydi. Son yapılan değişiklikle kendi vatandaşlarında da üç misli artırarak aynı harcı almaya karar verdiler. Almanya’da öğrenciler harçların artırılmak istenmesini protesto ediyor. Çin gibi bir ülkede bile öğrenciler, öğretim maliyetinin en az yüzde 25’ini ödeyecek duruma geldi. Bu tür talepler gelirler, gerçekten konsey başkanlarımız "dünyanın başka yerinde ne oluyor oralardaki uygulama nasıl’ diye düşünmeli, bize bu talepleri öyle getirmeli. Dünyadaki eğilim harçların artırılması yönünde. Biz bütün bu maliyeti devletimiz yükleyemeyiz. Makul davranmamız gerekiyor."YÖK Başkanı Özcan, Konsey Başkanı Özdemir’in yurt sorununa dikkat çekip konsey başkanlarına oda, masa, sandalye ve bilgisayar verilmesini, ödenek sağlanmasını istediğini ve konsey toplantılarının ulaşım kolay olduğu için Ankara’da yapılmasını talep ettiğini söyledi. YÖK Başkanı Özdemir’in, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın seçilen konsey başkanlarıyla değil bütün konsey başkanlarının katılacağı toplantılar yapmasını istediğini belirterek, "Hepsinin birarada olduğu, ayrım yapılmadan ki bu çok önemli bugüne kadar yapılmamasının nedeninin mekan sorunu olduğunu sanıyorum. Kendisi böyle bir toplantı düzenlenecek olursa Dokuz Eylül Üniversitesi’nin salonlarının kullanılabileceğini söyledi" dedi.