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Eğitim

YÖK Başkanı: Öğretmenlik bölümlerine başarı sıralaması şartı getirildi

"240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak"

22 Aralık 2016 13:17

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğretmenlik bölümlerine başarı sıralamarı şartının getirildiğini söyledi. Saraç, başarı sıralaması şartının 240 bin olduğunu belirterek "240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak" dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saraç, "Bazı yükseköğretim programları, birinci aşama ile öğrenci alıyorlardı. Biz önce birinci aşama ile öğrenci alan öğretmenlik programlarını artık ikinci aşamaya nakletme kararı aldık.

Bu çok radikal bir karar. YGS puanları ile öğrenci alan bu programları LYS puanlarına naklederken YGS'deki test içeriklerini dikkate alacağız. Bütün bu LYS'den öğrenci kabul edecek programlar için de başarı sıralaması şartı getirdik. Bu başarı sıralaması şartı da 240 bin. 240 binden aşağısının artık bu programlara girmesi söz konusu olmayacak." dedi.

 

"Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek"

 

Üniversiteye girişteki ikinci aşama olan LYS'de öğrencilerin açık uçlu sorularla tanışmasını sağlayacak şekilde az sayıda soru sorulacağını belirten Saraç, "Öğrencilerimizi hiçbir şekilde tedirginliğe sevk etmememiz lazım. Açık uçlu soruya yavaş yavaş geçilecek. Bu bağlamda öğrencilerimizin açık uçlu sorularla tanışmasını istiyoruz." diye konuştu.

YÖK Başkanı Saraç, şöyle konuştu:

"Yıllardan beri ilahiyat fakülteleri ile alakalı 'Niye ikinci aşamadan girilmiyor. Bu, niteliği yükseltici bir husustur halbuki' diyerek bize başvurular, raporlar sunuluyordu. Yükseköğretim Kurulu olarak ilahiyat fakültelerinde artık bu yıldan itibaren ikinci aşamadan öğrenci alınacağını burada açıklamak isterim."

 

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