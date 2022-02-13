YÖK Başkanı'ndan 'baraj' açıklaması: Öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına ilişkin olarak, "Öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak, tercih havuzunda daha fazla öğrenci olacak" açıklamasını yaptı. Özvar, "Kalite tartışması fevkalade yanlış tartışma" görüşünü savundu.

Özvar, Hürriyet gazetesi yazarı Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtladı. Özvar, "Daha fazla sayıda öğrenciyi tercihte bulunabilme imkânına kavuşturmak istedik. Baraj puanını kaldırarak tercih havuzunda çok daha fazla sayıda öğrencinin olmasını sağladık. Öğrenciler, baraj sebebiyle psikolojik baskı altında kalıyorlar. Onların üzerindeki psikolojik baskıyı kaldırabilmek, sadece başarılı olmaya yönlendirip sevk etmek, öğrenciler arasında daha fazla rekabeti sağlayabilmek istedik." dedi.

"Öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak"

Özvar şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumda öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak. Tercih havuzunda daha fazla öğrenci olacak. Bu tercih havuzunda puan üstünlüğüne sahip olanların, programa puanları yettiği takdirde, kayıt hakkı elde edebilmelerini sağlayacağız. Kısacası; geçen yıl olduğu gibi öğrenci, TYT ve AYT sınav puanı elde edebilirse, bunun için 0.5 net yapabilen ham puan alma imkanını elde etmiş olacak.

Programa kayıt yapma hakkı kazanmak için puan üstünlüğü olması lazım. Sınavda yerleştirme aldığı puan ve başarı sırası ile mümkün. Aynı önceki senelerde olduğu gibi. Başarı sıralaması olmayan, başarı sıralamasında o programın gerektirdiği puanı alamayan zaten kazanamaz. Kalite tartışması fevkalade yanlış tartışma"