T24 LogoT24 Logo
Yaşam

YÖK BAŞKANI MEB'DE ANKARA (A.A)

30 Ağustos 2010 20:25

-YÖK BAŞKANI MEB'DE ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Milli Eğitim Bakanlığında bir araya geldi.   Özcan, bugün KPSS-2010 ile ilgili iddialar konusunda yoğun bir çalışma temposu geçirdi.  YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak ve YÖK üyeleriyle YÖK'de toplantı yapan Özcan, denetleme Kurulunun iddialara ilişkin soruşturma raporunu inceledi.  Özcan, daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu makamında ziyaret etti. YÖK Başkanı Özcan, Bakanlıkta bulunduğu sırada Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Bakanlıktan ayrıldı ve yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden Bakanlığa geldi.  Çubukçu, burada gazetecilerin, ''YÖK Başkanı Özcan size KPSS ile ilgili YÖK Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu sundu mu?'' sorusuna ''1 saate kadar yazılı açıklama yapacağız'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24