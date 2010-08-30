-YÖK BAŞKANI MEB'DE ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Milli Eğitim Bakanlığında bir araya geldi. Özcan, bugün KPSS-2010 ile ilgili iddialar konusunda yoğun bir çalışma temposu geçirdi. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solak ve YÖK üyeleriyle YÖK'de toplantı yapan Özcan, denetleme Kurulunun iddialara ilişkin soruşturma raporunu inceledi. Özcan, daha sonra Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu makamında ziyaret etti. YÖK Başkanı Özcan, Bakanlıkta bulunduğu sırada Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Bakanlıktan ayrıldı ve yaklaşık 1,5 saat sonra yeniden Bakanlığa geldi. Çubukçu, burada gazetecilerin, ''YÖK Başkanı Özcan size KPSS ile ilgili YÖK Denetleme Kurulunun hazırladığı raporu sundu mu?'' sorusuna ''1 saate kadar yazılı açıklama yapacağız'' yanıtını verdi.