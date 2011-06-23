-YÖK BAŞKANI İDARİ KUSURLU ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - YÖK Genel Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir ve bazı ÖSYM çalışanlarıyla ilgili hazırlanan ön inceleme raporunda, adli suç unsuruna rastlanmadığı, ancak idari kusurdan dolayı disiplin işlemi uygulanması öngörüldü. YÖK Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar başkanlığındaki 3 kişilik ön inceleme komisyonu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca YGS'deki şifre iddialarıyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Demir ve bazı ÖSYM çalışanları hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin taleple ilgili ön inceleme raporu hazırladı. 92 sayfalık raporun ekleriyle birlikte 384 sayfayı bulduğu ve ÖSYM Başkanı dahil 15 kişinin ifadelerinin yer aldığı öğrenildi. Raporda, incelemeler ve alınan ifadeler neticesinde adli suç unsuruna rastlanmadığı, ancak idari kusurdan dolayı disiplin işlemi uygulanması gerektiği öngörüldü. Bu arada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın öğle saatlerinde YÖK Genel Kurulu'nda ele alınan bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.