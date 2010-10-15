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YÖK BAŞKANI HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 16:15

-YÖK BAŞKANI HAKKINDAKİ TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkında, ''başörtüsü'' konusunda İstanbul Üniversitesine gönderilen yazıyla ''Anayasayı ihlal ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik'' suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturmada verilen ''takipsizlik kararına'' itirazda bulunuldu. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Ankara İl Sekreteri Osman Erbil, itiraz dilekçesini Sincan Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Erbil, 7 Ekim 2010'da, ''YÖK'ün başörtüsüne ilişkin olarak İ.Ü'ye gönderdiği yazı nedeniyle Anayasa'yı ihlal ettiği, görevini kötüye kullandığı ve halkı kanunlara uymamaya tahrik suçunu işlediği iddiasıyla'' Özcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver ise Özcan hakkında, ''kovuşturma açılmasına yer olmadığına'' karar vermişti.

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