-YÖK BAŞKANI HAKKINDA ''TAKİPSİZLİK'' ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan hakkında, ''başörtüsü'' konusunda İstanbul Üniversitesine (İÜ) gönderilen yazıyla ''Anayasayı ihlal ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik'' suçunu işlediği iddiasıyla bulunulan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, ''takipsizlik kararı'' verildi. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin Tanrıöver'in dün verdiği ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kararında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Osman Erbil'in, YÖK Başkanı Özcan hakkında, YÖK'ten İÜ'ye gönderilen başörtüsü konusundaki yazıyla ''Anayasayı ihlal ve halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik'' suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Erbil'in şikayet dilekçesiyle, savcılıkta tutanağa geçen ifadelerine genişçe yer verilen kararda, şöyle denildi: ''Başörtülüler veya türbanlılar insandır. Tüm insanların okuma ve eğitim hakkı vardır. Bu hak evrensel bir insan hakkıdır. Bunun istisnası yoktur. Bu nedenle, başörtülüler veya türbanlılar insan olduğundan, bu insanların da diğer insanlar gibi okuma ve eğitim hakkı bulunduğundan ve bu hak evrensel bir insan hakkı olduğundan, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.'' Kararın bir örneği suç duyurusunda bulunan Erbil'e tebliğ edilecek. Erbil'in, karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Sincan Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz hakkı bulunuyor.