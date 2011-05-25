YÖK Başkanı bu heykeli 'müstehcen' buldu

T24 - Gaziantep Üniversitesi ziyareti sırasında ebru, heykel, fotoğraf ve karma sergiyi gezerken göğsü açık bir kadın heykelini dikkatli bir şekilde inceleyen Prof.Dr. Özcan, heykeli müstehcen bulduğunu söyledi.





Ahmet Kaya imzalı habere göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın Gaziantep Üniversitesi ziyareti sırasında korumalar olası yumurtalı protesto girişimi için ellerinde şemsiyelerle önlem aldı.



Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen ’17. Bahar Şenlikleri’ne katılan Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan, gazetecilerin YGS’deki olumsuzluklarla ilgili sorularına, "Şenliklere gölge düşürmeyelim" diyerek yanıtlamadı. Prof.Dr. Özcan, şenliklerin sadece eğlence amaçlı değil, bilimsel nitelikli olması gerektiğini de vurgulayarak, "Bilkent Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde bir kız öğrencimiz üstü açık otomobilden düşerek yaşamını yitirdi. Öğrencimiz biraz alkollü araba kullanırken kaza oldu. Üniversite şenliklerinin sadece içki ve eğlence ağırlıklı bir yöne gittiğini gösteriyor. Eğlencenin bilimsel ortamla olması halinde daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.



Atatürk Kültür Salonu’ndaki ebru, heykel, fotoğraf ve karma sergiyi gezerken göğsü açık bir kadın heykelini dikkatli bir şekilde inceleyen Prof.Dr. Özcan, heykeli müstehcen bulduğunu söyledi. Kampuste kullanılan bisiklet ve motosiklete binen YÖK Başkanı, akrobatik hareket yapmakta zorlanınca vazgeçti.



Prof.Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın üniversite ziyareti sırasında koruma önlemleri de dikkat çekti. Çok sayıda yakın korumanın önlem aldığı gezide, iki yakın koruma ise her an açılmaya hazır iki şemsiye ile Prof.Dr. Özcan’ı adım adım izledi. Prof.Dr. Özcan için öğrencilerin muhtemel bir yumurtalı protestosuna karşı şemsiyeli önlemle korunduğu belirtildi.





