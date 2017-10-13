YÖK Başkan Vekili Mandal: Türkiye yükseköğretime erişimde dünya ikincisi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da düzenlenen 17\'nci Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kalkınma Kongresi\'ne katılan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye\'nin yükseköğretime erişimde dünya ikincisi olduğunu söyledi.

Burdur\'da dün başlayan Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kalkınma Kongresi kapsamında \'Üniversiteler ve Bölgesel Gelişme\' konulu panel düzenlendi. Panele, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Dalkıran ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak konuşmacı olarak katıldı.

Panelin açılışında konuşan YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Mandal, Türkiye\'nin yükseköğretime erişimde dünya ikincisi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mandal, Türkiye\'de her yıl 2 milyonun üzerinde öğrencinin sınava girdiğini hatırlattı. 2017-2018 öğretim yılında, 147 ülkenin referanslandığı bir döküman olan ve 1 ay önce yayımlanan Küresel Rekabet Endeksi\'ne değindi. Türkiye\'nin yükseköğretime erişimde, 18-24 yaş grubu arasında, dünyada ikincisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, \"Bunun çıktı (istihdam) boyutunun dikkatli kurgulanması gerekiyor\" dedi.

Üniversitelerin tek tip bir yapıdan daha farklı misyonlara odaklı farklılaşmaya ihtiyacı olduğunu savunan Mandal, \"Sistemde 184 yükseköğretim kurumu var ama hepsinin misyonu aynı idi. Devlet üniversitelerinin misyonlarının çeşitlenmesi gerekiyor\" diye konuştu. Prof. Dr. Mandal, 2006 yılından sonra 41 üniversite kurulduğunu belirterek, bunların, bulunduğu bölgenin gelişmesine katkıda bulunması gerektiği söyledi.

Panele katılan 5 üniversitenin pilot seçildiğini dile getiren Prof. Dr. Hasan Mandal\'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Adem Korkmaz, Prof. Dr. Vatan Karakaya, Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Prof. Dr. İbrahim Çapak, illerindeki misyon farklılaşması ve bölgesel kalkınma konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



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