YÖK: Baraj puanını düşürmeye gerek yok

YÖK'ten, üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanının düşürülmesini gerektirecek bir durum olmadığı açıklaması geldi.

YÖK 'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversiteye giriş sınavları sonuçlarının açıklanmasının ardından baraj puanının düşürülmesine yönelik bazı iddiaların kamuoyunda yer aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Konuya ilişkin Kurulumuza intikal eden Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 31 Temmuz 2012 tarih ve 24232 sayılı yazısının incelenmesi sonucu baraj puanının düşürülmesini gerektirecek bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.