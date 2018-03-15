"Yok artık' deme noktası geçildi herhalde, 'yerli ve milli sahtekârlık' nihayet patladı"

Hürriyet yazarı Kanat Atkaya, Çiftlikbank Yüksek kâr vaadiyle 80 bine yakın kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a ilişkin olarak, "Bakanlıklar peşine düştüğünde, “Yok bir şey, sapasağlamız. İnek kadar gerçeğiz”diyerek oyalama taktiği yapıldığında, kasalar boşaldığında, şirketin genel müdürü “Ben de kandırıldım” dediğinde, kuş uçtuğunda “Yok artık!” deme noktası da geçilmişti herhalde. Yerli ve milli sahtekârlık” nihayet patladı..." dedi.

Atkaya'nın "Milli ve yerli tezgâh" başlığıyla yayımlanan (15 Mart 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank tezgâhında 132 bini aktif 500 bin üye bulunduğunu söylediğinde de “Demek o kadar saf varmış” diyen çıkmıştır da “Yok artık!” diye şaşıran çıkmamıştı.

SPK raporu sayesinde “77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplandığını, 393.3 milyon TL ödeme yapıldığını, kalan 113.4 milyon liranın ise Kıbrıs’a ve Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldığını” öğrendiğimizde de “Yok artık!” demedik...

Bakanlıklar peşine düştüğünde, “Yok bir şey, sapasağlamız. İnek kadar gerçeğiz”diyerek oyalama taktiği yapıldığında, kasalar boşaldığında, şirketin genel müdürü “Ben de kandırıldım” dediğinde, kuş uçtuğunda “Yok artık!” deme noktası da geçilmişti herhalde...

“Yerli ve milli sahtekârlık” nihayet patladı...

Aralarında Aydın’ın akrabalarının da bulunduğu mağdurlar Çiftlik Bank tesislerinden bir inek koparmak için kapıya yığıldı...

Mehmet Aydın ve suç ortakları uçtu, kaçtı...

Eğer bütün bunlar yaşanırken demediyseniz dolandırıcının arabesk-rap tarzı kötü şarkısının klibine bakıp “Yok artık!” diyebilirsiniz.

Geçmiş olsun, gelecek tezgâhta görüşmek dileğiyle..."