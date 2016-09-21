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YÖK araştırma görevlisi kadrosu tahsis edecek

Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği öncelikli alanlarda üniversitelere araştırma görevlisi kadrosu tahsis edilecek

21 Eylül 2016 23:51

Yükseköğretim Kurulu "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde 20 kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilecek.

Yönetmelikteki yeni düzenlemeyle, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde 20 kadarı ilave atama izni, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilecek.

Bu kapsamda, ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak yapılacak, yazılı olarak yapılmayacak.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, sözlü sınavın objektifliğini sağlamak için sınav jürisi, en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşacak.

Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemeyecek. Değerlendirme sonucu başarılı olanların atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılacak.

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