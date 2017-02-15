T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

YÖK akademisyenlerin ihracında ısrarcı: Görevimizi yaptık!

"Bildiriden imzalarını çekmeleri istendi, çekmemekte direnenler atıldı"

15 Şubat 2017 12:26

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin KHK ile atılan akademisyenlerin yeniden değerlendirileceğini söylemesine karşın YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kararında ısrarlı olduğu ortaya çıktı. Saraç’ın "Bildiriye imza atan öğretim üyeleriyle dekanlar tek tek konuştu, bildiriden imzalarını çekmeleri istendi. Çekmemekte direnenler atıldı, biz görevimizi yaptık" dediği belirtildi.

İhraçlar Mülkiye'de protesto edilmişti!

AKP hükümetinin 686 sayılı KHK ile ağırlıklı olarak Ankara Üniversitesi olmak üzere 330 öğretim üyesini meslekten ve memuriyetten çıkarmasının yankıları sürüyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin, AKP Grup Yönetim Kurulu toplantısında "Eleştirileri değerlendiriyoruz. Listeyi yeniden değerlendirmesi için YÖK’e göndereceğiz" açıklaması basına yansımıştı. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, tüm tartışmalara ve tepkilere karşın YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın, bazı AKP’li milletvekillerine akademisyenlerin çıkarılmasını savunduğu öğrenildi. Saraç’ın "Bildiriye imza atan öğretim üyeleriyle dekanlar tek tek konuştu, bildiriden imzalarını çekmeleri istendi. Çekmemekte direnenler atıldı, biz görevimizi yaptık" dediği belirtildi.

Bahçeli’den memnun

Saraç’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İşten çıkarılan akademisyenler de dahil olmak üzere alayı birden 2007’de Meclis’in cumhurbaşkanı seçmesine mani olmuşlardır. Şimdi bunlar demokrasi bezirgânı olarak üniversitelerin kapısına tezgâh kurmuşlardır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Üniversiteler eğitim yuvası olmak yerine eylem üssü görenlerin sızlanmasına, insan hakları hatırlatmasına gerek yok. Üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç ve fikre hayat hakkı tanımayan PKK, PYD bağlantıları somutlaşanlara hukuk sonuna kadar işletilmelidir" açıklaması için de açıklama için “Allah razı olsun” dediği kaydedildi.

ETİKETLER

Nurettin CanikliKHKYekta Saraç

İlgili Haberler

Prof. Kaboğlu: Bu 'darbe kararnamesi'dir; imam görüş açıklıyor, anayasa hukuku uzmanları açıklayamıyor!

"Cumhurbaşkanı, büyük bir olasılıkla, listede adımın bulunduğundan haberdar değil"

Marmara Hukuk'tan ihraç edilen hocalar uğurlandı: Susanlar akademisyen değildir!

Prof. Kaboğlu: Veremeyeceğimiz hesap yoktur, alnımız açıktır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24