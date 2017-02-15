YÖK akademisyenlerin ihracında ısrarcı: Görevimizi yaptık!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin KHK ile atılan akademisyenlerin yeniden değerlendirileceğini söylemesine karşın YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın kararında ısrarlı olduğu ortaya çıktı. Saraç’ın "Bildiriye imza atan öğretim üyeleriyle dekanlar tek tek konuştu, bildiriden imzalarını çekmeleri istendi. Çekmemekte direnenler atıldı, biz görevimizi yaptık" dediği belirtildi.

İhraçlar Mülkiye'de protesto edilmişti!

AKP hükümetinin 686 sayılı KHK ile ağırlıklı olarak Ankara Üniversitesi olmak üzere 330 öğretim üyesini meslekten ve memuriyetten çıkarmasının yankıları sürüyor. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin, AKP Grup Yönetim Kurulu toplantısında "Eleştirileri değerlendiriyoruz. Listeyi yeniden değerlendirmesi için YÖK’e göndereceğiz" açıklaması basına yansımıştı. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, tüm tartışmalara ve tepkilere karşın YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın, bazı AKP’li milletvekillerine akademisyenlerin çıkarılmasını savunduğu öğrenildi. Saraç’ın "Bildiriye imza atan öğretim üyeleriyle dekanlar tek tek konuştu, bildiriden imzalarını çekmeleri istendi. Çekmemekte direnenler atıldı, biz görevimizi yaptık" dediği belirtildi.

Bahçeli’den memnun

Saraç’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İşten çıkarılan akademisyenler de dahil olmak üzere alayı birden 2007’de Meclis’in cumhurbaşkanı seçmesine mani olmuşlardır. Şimdi bunlar demokrasi bezirgânı olarak üniversitelerin kapısına tezgâh kurmuşlardır. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Üniversiteler eğitim yuvası olmak yerine eylem üssü görenlerin sızlanmasına, insan hakları hatırlatmasına gerek yok. Üniversiteleri tamamen tekellerine alan, kendi dışındaki hiçbir inanç ve fikre hayat hakkı tanımayan PKK, PYD bağlantıları somutlaşanlara hukuk sonuna kadar işletilmelidir" açıklaması için de açıklama için “Allah razı olsun” dediği kaydedildi.