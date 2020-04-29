YÖK açıkladı: Üniversite öğrencilerine 6 GB'lık ücretsiz internet verilecek

YÖK'ten yapılan son dakika açıklamada, üniversite öğrencilerine uzaktan eğitime destek için 6 GB internet ücretsiz verileceği bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de dahil olacaktır" denildi.