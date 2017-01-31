YÖK: 15 Temmuz'da ölenler için 'şehit' demeyen Prof. Mazıcı'ya soruşturma talimatı bizden

15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitirenlere “şehit” demediğini açıkladığı için hakkında Marmara Üniversitesi tarafından soruşturma açılan Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, Yeni Akit gazetesinin “Hâlâ görevde” haberi ile hedef gösterildi. YÖK, Mazıcı hakkında açılan soruşturmanın talimatını kendisinin verdiğini açıkladı. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Rektör ve dekan dışındaki akademik personel hakkında açılacak disiplin soruşturmaları üniversitelerin inisiyatifine bırakan, bunu da “üniversitelerin özerkliği” ilkesi ile açıklayan YÖK, Mazıcı hakkında talimat verdi. Anayasa Mahkemesi’nin, YÖK Yasası’ndaki, “disiplin işlemleri ve disiplin amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenir” maddesini iptal etmesinin ardından disiplin işlemleri yetkisi üniversitelere bırakılmıştı.

Sokağa çağrı yanlış

Mazıcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün sonra katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, güvenlik sağlanmadan halkı sokağa çağırmasının yanlış olduğunu belirterek “O gece ölenlerin hepsinin canı, en az Tayyip Erdoğan’ın canı kadar değerlidir” ifadelerini kullanmış ve bilim insanlarının dinsel ya da manevi açıklama yapmadıklarını savunarak yaşamını yitirenler için ‘şehit’ kavramını kullanmamıştı.

"Müsamaha yok"

Prof.Mazıcı hakkında Yeni Akit gazetesindeki “soruşturma neden hâlâ sonuçlanmıyor, neden hâlâ görevde?” haberlerine YÖK yazılı açıklama ile yanıt verdi. Açıklamada, “Adı geçen öğretim üyesinin 25 Temmuz 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yaptığı açıklamanın hemen akabinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşülerek gereken inceleme ve soruşturmanın yapılması istenmiştir” ifadeleri yer aldı. YÖK, soruşturmanın üniversite tarafından sürdürüldüğünü aktardı. Mazıcı’nın ifadelerini “Akademik sorumluluktan uzak, kesinlikle tasvip edilmeyecek görüşler” olarak değerlendiren YÖK, “Bu gibi hususlara Yükseköğretim Kurulumuzca ve üniversitelerimizce asla müsamaha gösterilmeyecek” diyerek soruşturmanın sonucuna ilişkin de ipucu verdi.

Özerklik ilkesi ile açıklamıştı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, akademik özerklik bağlamında disiplin kararlarının üniversite yönetimlerine bırakılmasını ‘çok radikal ve kritik bir adım’ değerlendirmesi yaparak, “YÖK, bundan sonra rektör ve dekanlar dışında, yükseköğretim personeline ilişkin tüm disiplin işlemlerinin yürütme ve karar alma yetkisini üniversitelere bırakacak. Tüm yöneticiler, enstitü müdürleri de dahil tüm akademisyen ve idari kadroların disiplin işlemleri üniversitede başlayacak, üniversitede bitecek” ifadelerini kullanmıştı