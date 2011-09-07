-YOİKK 27 Eylül'de toplanacak ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK) 27 Eylül'de toplanacağını bildirdi. Çağlayan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş ile beraberindeki heyeti kabul etti. Yalçıntaş, Bakan Çağlayan'ı Ekonomi Bakanlığından dolayı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Çağlayan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İTO'nun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) tüm üyelerinin yüzde 25'inin temsil edildiği, Türkiye ticaretinin mihenk taşı olan bir kurum olduğunu söyledi. Ticaret odalarının görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Çağlayan, yeni dönemde odalarla geçmişte olduğundan çok daha yakın çalışacaklarını bildirdi. Ekonomi Bakanlığının bünyesine teşvik mevzuatı, doğrudan yatırımlar, hizmet ticareti, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu gibi alanların bulunduğunu anlatan Çağlayan, ''Eskiden ekonomi denilince insanların aklına döviz, borsa ve faiz üçgeni gelirdi. Şimdi Ekonomi Bakanlığında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kararları alınacak'' dedi. Yeni teşvik sistemiyle ilgili odalardan görüş ve önerileri alacağını anlatan Çağlayan, önümüzdeki günlerde belirli odaların başkanlarıyla TOBB'da bir araya geleceğini teşvik konusundaki talep ve beklentileri değerlendireceklerini söyledi. Bakan Çağlayan, yıl sonuna kadar da yeni bir yatırım teşvik modeli oluşturacaklarını kaydetti. İhracata Dönük Üretim Stratejisi Kurulu, piyasa denetimi ve gözetimi ile yerli ürün kullanımına ilişkin Başbakanlık genelgelerinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Çağlayan, bunların cari açıkla ilgili önemli çalışmalar olduğunu söyledi. Piyasa gözetimi ve denetimi konusunda yeni bir yapılanmaya gittiklerini, Türkiye'ye yurt dışından giren malların artık ciddi şekilde denetleneceğini ifade eden Çağlayan, ''Bu konuda Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını göreceğiz'' diye konuştu. Kamu alımlarında, Türkiye'de üretilen ürünlerin kullanılmasının önemine de işaret eden Çağlayan, ''Türk malı demiyorum, Türkiye'de üretilen mal ve hizmetlerin tercih edilmesi önemli. Ülkemizde üretilen bir mal varken, o üretilen malı dışarıdan almanın akıl ve mantıkla izahı söz konusu olmaz. Dünyanın hiç bir ülkesinde bu böyle yapılmaz'' dedi. Göreve geldikten sonra cari açık ve dış ticaret açığını azaltmayı hedefleyen çalışmalar yaptıklarını anlatan Çağlayan, bu kapsamda demir-çelik makina, otomotiv, kimya, tekstil tarım ve gıda sektörlerini ciddi manada incelemeye aldıklarını, bunların 4'ü ile ilgili çalışmaları tamamladıklarını, geriye kalan tarım ve gıda sektörü ile ilgili çalışmaları da bu ay sonu itibariyle bitireceklerini kaydetti. Bu çalışma bittikten sonra yatırım teşvik sistemiyle ilgili önlerinde önemli veriler oluşacağını ifade eden Çağlayan, cari açığı hedef alan yatırım teşvik sistemi oluşturacaklarını söyledi. Çağlayan, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun 15 Eylülde toplanmasının kararlaştırıldığını, ancak Başbakan Erdoğan ile yapacakları Mısır ziyareti nedeniyle bu toplantının 27 Eylülde gerçekleştirileceğini söyledi. YOİKK'te özel sektörü biraz daha öne çıkarmak istediğini ifade eden Çağlayan, buradan çıkacak karaların Başbakan Erdoğan'ın desteğiyle hemen uygulamaya sokulacağı bir sistem kuracaklarını kaydetti. Daha sonra İTO Başkanı Yalçıntaş, Bakan Çağlayan'a, üzerinde İstanbul lalesi ve Topkapı Sarayının resimlerinin bulunduğu bir tablo hediye etti.