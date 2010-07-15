'Yoğurt'tan 160 bin avro kazandı

T24 - 'Türk yoğurdu' adıyla çıkardığı ürünün tasarımında Yunanlı bir adamın fotoğrafını izinsiz kullanan İsveç firması, fotoğraf sahibinin açtığı dava sonucu 160 bin avro tazminat ödeyecek.



İsveç’te, bir İsveçli firma tarafından ‘Türk yoğurdu’ adı altında üretilen yoğurdun kabı üzerinde fotoğrafı izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle tazminat talebinde bulunan 77 yaşındaki Yunanlı 160 bin avrodan (314 bin TL) fazla tazminat kazandı. Lindahls süt ürünleri firması satın alma müdürü Tomas Axelsson, taraflar arasında anlaşma sağlandığını, Türk yoğurdu da dahil olmak üzere tüm ürünlerinde söz konusu kişinin resmini kullanabileceklerini belirtti.



İsveç genelinde satılan ve büyük ilgi gören Türk yoğurdunun kabının üzerinde fotoğrafı bulunan Yunanlı, Türk olarak tanıtılmak istemediğini söyleyerek İsveç’in Jönköping kentinde bulunan Lindahls süt ürünleri firması hakkında Yunanistan’da şikayetçi olmuştu. Yunanlı, yaklaşık 5,2 milyon avro tazminat talep etmişti. Firma yetkilisi Anders Lindahl ise kabın üzerindeki adamın fotoğrafını bir fotoğraf ajansından satın aldıklarını ve tüm haklarını ödediklerini açıklamıştı.





