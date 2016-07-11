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Yoğurtçu Parkı'ndaki Fikret Mualla'nın heykeline saldırıldı mı?

Polis, heykelin üzerinde tekme izleri bulurken mahalle sakinleri heykelin rüzgârdan yıkıldığını öne sürdü

11 Temmuz 2016 20:01

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda ressam Fikret Mualla’nın heykelinin önünde bulunan eseri yıkılmış halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri eser üzerinde tekme izine rastlarken, mahalle sakinleri rüzgârdan yıkıldığını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre,  Fikret Mualla’nın heykelinin önündeki, çizdiği bir resminin heykeli yıkılmış halde bulundu. Mahalle sakinleri sabah kalktıklarında resmin yıkıldığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler heykel ile resmin üzerinde inceleme yaptı.

Bir vatandaş "Üstüne çıkıp resim çekiyorlar. Dün kendiliğinden yıkıldı" dedi. Mahalle sakinlerinden Kemal Kansu ise "Camın altında bir hasar vardı. Rüzgârdan da yıkılmış olabilir. Biraz sert rüzgâr vardı" diye konuştu.

 

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