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Yoğurt yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yoğurt yüklü kamyon demiryolu alt geçidine sıkıştı

10 Ocak 2018 19:25

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, yoğurt yüklü kamyon demiryolu alt geçidine sıkıştı. Kamyon olay yerine gelen polis ekipleri tarafından lastik havaları indirilerek, sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Bugün saat 11.30 sıralarında, Murat A.\'nın kullandığı 16 V 0040 plakalı kapalı kasa kamyon, Denizli- İzmir seferini yapan yolcu treninin geçisi sırasında Hürriyet Caddesi\'ndeki demiryolu alt geçidine sıkıştı. Murat A., 3.50 metre yüksekliğindeki köprünün altına sıkışan kamyonu kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Kamyonun kasasında hasar meydana gelirken, yoğurtların bir bölümü yola saçıldı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polis, caddeyi trafiğe kapattıktan sonra, lastik havalarını indirerek, kamyonu sıkıştığı yerden kurtardı. Kamyonun kurtarılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

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