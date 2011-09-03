Yoğurt stresi önlüyor

T24 - Yoğurtta bulunan “iyi bakteri” depresyonu önleyebiliyor. İrlanda’daki Cork Üniversitesi’nden bilim insanları, asitli ortamda yaşayan laktobasil bakterisini içeren “iyi bakterileri” olarak bilinen probiyotiklerin farelerin daha az stresli ve kaygılı olmasını sağladığını gösterdi.





Bilim insanları 2 gruba ayırdıkları farelerden 6 hafta yiyeceklerine laktobasil katılanların diğerlerinden daha rahat olduğunu belirtti. Genellikle açık hava ve dar yolların farelerde strese yol açtığını belirten araştırmacılar, probiyotik yiyen farelerin bu yerlerde daha fazla zaman geçirebildiğini gördü.

