Yoğurt kabında uyuşturucu hap

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT’ta polis ekiplerince yapılan çalışmada, araç içerisinde yoğurt kabına saklanmış 690 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.U. ve H. Ç. isimli kişilerin araç kiralayarak kente uyuşturucu hap sokacakları ihbarı üzerine şüphelileri takibe alındı. Şüphelilerin kullandığı otomobil Zile ilçesi yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada yoğurt kabı içerisinde 690 adet ecstasy hap ele geçirildi. S.U. ve H.Ç. hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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