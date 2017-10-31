"Yoğurda 1, peynire 5, tereyağına 10 lira zam geldi; Allah çiğ süt emmişlerden korusun!"

Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanlığını yapan Yeniçağ yazarı Murat İde, dün (30 Ekim 2017) benzine getirilen 12 kuruşluk zamla birlikte son zamanlarda yapılan zamlara tepki gösterdi. "Akaryakıt zammı, tüm zamların anasıdır' gerçeği değişmiyor" diyen İde, "Bak hemen başladı... Yoğurda 1 lira, peynire 5 lira, tereyağına 10 lira zam gelmiş.. Sebep? Çiğ süt zammı.. Ne diyeyim, Allah çiğ süt emmişlerden korusun" ifadesini kullandı.

Murat İde'nin "İdrak yolları enfeksiyonu!" başlığıyla (31 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

"Barzani'yi yiyecekler mi ne?" diye başlık atıp, şöyle demiştim 20 Eylül'de;

"Kürdistan, Büyük Ortadoğu Projesi'nin(BOP) nihai hedeflerinden biri mi? Evet.. Peki, BOP'un mimarı ABD, nihai hedef "Kürdistan" için yapılacak referanduma niye "Zamansız" ve "Provokatif" diyor.. Dikkat buyrun, "Yapılmamalı" değil, "Zamansız ve Provokatif.." Barzani efendi ağababasına danışmadan böyle bir karar alabilir mi? Elbette hayır.. O halde sorun ne? Şimdi bir isme dikkat derim; Kerkük'ün azledilen Valisi Necmettin Kerim.. Amerika'nın has adamı.. Washington ve Paris'teki Kürt lobisinin duayeni.. PKK hayranı biri.. İddialı bulmayın, bambaşka veriler de bana diyor ki; 'ABD Barzani'den huylandı.. Yıllarca tedrisatından geçirdiği Necmettin Kerim'e dikkat...' "

41 gün önce böyle yazmıştım.. Sosyal medyada meslektaşlarımdan da yorum yapanlar oldu.. Dediler ki; "ABD bileti kesti imasıyla, Barzani'nin referandum girişiminde, Washington'ı temize mi çıkarıyorsun?" Ben temizlik görevlisiyim ya..

Yazı aslında Orta Doğu'da dönen pislikleri anlatıyor ama abiler artık nasıl okuyorsa, o pislikten temizlik üretiyor..

Aynı yazıda dikkat çektiğim bir başka nokta da şuydu:

-Yer Orta Doğu olunca taşlar o kadar hızlı yer değiştirir ki şaşar kalırsınız..

İşte 41 gün sonra gelinen nokta.. Barzani "Bana ne, ben oynamıyorum artık, gidiyorum" diyor..

Gidecek mi, blöf mü yapıyor göreceğiz.. Ama şurası gerçek, büyük abi Irak'ta kartları yeniden karıyor..

Bunu görebilmek için öyle dahi olmaya falan gerek yok.. Biraz tarih, biraz da 'Atalarımızın' adımlarını bilmek, anlamak gerekiyor..

Bu coğrafyada duygusal zekâ her zaman öne çıkıyor.. Ve maalesef, bunu elin adamı biliyor da bu coğrafyanın sahipleri çoğu zaman ıskalıyor..

İşte büyük abinin en büyük avantajı da bu ıskalamalar..

Bakın nereye getireceğim mevzuyu..

Hâlâ dolaşıyor ortalıkta aynı saçmalık.. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk'ün sözünü tekrarlayınca, o sözden fetöcülük süzmeye kalktı ya süzmeler:

-Yurtta Sulh, Cihanda Sulh..

Sadece onu demiyordu o konuşmada, daha önce de yazmıştım.. Deniyordu ki;

-Yavuz buralarda ne yapmış bilmeden.. Abdülhamit Han dengeleri nasıl korumuş kavramadan.. Mustafa Kemal'in 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü anlamadan, Orta Doğu'da aktör olmaya kalkarsanız, ülkenin başını belaya sokarsınız..

Demem o ki, idrak meselesidir.. Bir şey söylersiniz, 'idrak yolları enfeksiyonlu' olanlar, 41 gün önce size deli muamelesi yapar.. 41 gün sonra gerçekle yüz yüze gelince de, yukarı bakıp ıslık çalarlar..

Bugün için etkileri var yok bilmem.. Ama neyse ki bu ülkenin görebilenleri var.. 41 kere maşallah..

Bensiz 6 lira olur mu?

"Benzin 3 TL olur mu?" dendiğinde, dediler ki:

-Nereden çıkarıyorsunuz? 2.90 TL'yi 3 TL yapıp, algı yönetiyorsunuz..

Oldu.. Benzin 3TL'yi aştı..

***

"Benzin 4 TL olur mu?" dendiğinde, dediler ki:

-Nereden çıkarıyorsunuz? 3.90 TL'yi 4 TL yapıp, algı yönetiyorsunuz..

Oldu.. Benzin 4 TL'yi aştı..

***

"Benzin 5 TL olur mu?" dendiğinde dediler ki:

-Nereden çıkarıyorsunuz? 4.90 TL'yi 5 TL yapıp, algı yönetiyorsunuz..

Oldu, o da oldu.. Benzin 5 TL'yi aştı.. Olmaması mümkün değildi.. İcraatların iktidarının yapamayacağı şey yoktu.. Herkes boşa konuşuyordu..

"Onlaaaar konuşur, Ak Parti yapar"dı.. Ve bugün rakam, 5.50 TL..

Şimdi son sürüm devrede; "Benzin 6 TL olur mu?"

Endişe etmeyin, olur, o da olur.. "Onlaaar konuşur, Ak Parti yapar."

'Akaryakıt zammı, tüm zamların anasıdır' gerçeği değişmiyor..

Bak hemen başladı.. Yoğurda 1 lira, peynire 5 lira, tereyağına 10 lira zam gelmiş.. Sebep?

Çiğ süt zammı.. Ne diyeyim, Allah çiğ süt emmişlerden korusun..

Bakü-Tiflis-Kars

Demiryolu açıldı.. Önemli bir projedir bu.. Türk Dünyası'dan Adriyatik kıyılarına uzanabilecek bir köprü.. Emeği geçenlerden Allah razı olsun..

Bir gün.. İnşallah bir gün.. Karabağ işgali sona erdiğinde.. Laçin koridoru açıldığında.. Türk Dünyası fiziksel olarak da yan yana geldiğinde, yeni bir proje daha nasip olur..

İnşallah bir gün, araya hiçbir ülke girmeden salınır tren, raylarda.. Bakü'den kalkar, Karabağ'dan süzülür, Nahçıvan'dan Anadolu'ya varır.. İnşallah..

Günün sözü

Dost dosta ten gerek, ten olmasa gen gerek../

Azerbaycan Anonim