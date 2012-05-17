'Yoğunum' deyip metrobüs davasına gelmedi

Metrobüs araç alım ihalesi davasında yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, duruşmaya iş yoğunluğunu gerekçe göstererek katılmadı.

CHP'li meclis üyelerinin suç duyurusu üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sanık olarak yargılandığı metrobüs araç alım ihalesi davasının ilk duruşması İstanbul Adliyesi’nde görüldü.

NTV'nin haberine göre, İstanbul Adliyesi 31. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya şikayetçi CHP'li meclis üyeleri Hakkı Sağlam ve Bülent Soylan, CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve partililer katıldı.

Dava da sanık olarak yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş duruşmaya iş yoğunluğunu gerekçe göstererek katılmadı.

CHP'li meclis üyeleri, 3 yıl önce Hollanda'dan alınan 50 metrobüsle ilgili devletin zarara uğratıldığını iddia ediyor.

Duruşma sonrası açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Topbaş'ın metrobüs alımında devleti 150 milyon TL zarara uğrattığını belirterek, "Bugün duruşmaya gelmedi. 3 Ekim'de yapılacak duruşmadan önce bir hafta süre ile belediye önünde davul zurna ile çağrı yapacağız umarım o duruşmaya katılır" dedi.