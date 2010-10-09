Yoğun yağmur İstanbul'u felç etti

T24 - Dünden bu yana etkili olan sağanak yağış İstanbul'u felç etti. Fırtına ve yağıştan ağaçlar devrilirken, bazı evleri su bastı, Kurbağalıdere'de 2 tekne battı. Tüm Türkiye'de etkili olan yağış bugün etkisini daha da artırarak sürecek. Meteoroloji fırtına, yağış ve ziraii don uyarısı yaparak, vatandaşları uyardı.





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Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarıda”, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, İstanbul, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde, diğer illerde gün boyunca devam edeceği belirtilen yağışlarla ilgili vatandaşların ve yetkililerin, ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.



2 balıkçı teknesi battı

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar gece de etkisini sürdürdü. Yağmur sel baskını ve kazalara neden olurken, rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik direkleri yıkıldı.

Aralıklarla etkili olan yağmur, su baskınlarına ve kazalara neden oldu. Kadıköy Kurbağalıdere’de 2 balıkçı motoru battı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bodrum kattaki otoparkı su bastı. Birçok ev ve işyerinin bodrum katı su altında kaldı. Sürücüler yollardaki su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ve itfaiye ekipleri gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı. Yağmurun yanı sıra çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. İtfaiye ve belediye, taşma tehlikesi bulunan dereleri, ekip göndererek sürekli kontrol altında tuttu.