Yoğun yağışlar batı ve güneyde sele neden oldu!

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Çınarlı deresi taştı; onlaca ev sular altında kaldı. Balıkesir'de de şehir merkezinde su baskınları yaşandı.



Çanakkale'nin Biga ve Lapseki ilçelerindeki etkili yağış nedeniyle onlarca evde su baskını yaşanırken, Lapseki'de Çınarlı deresi taştı.

Dere yatağında bulunan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yaklaşık 20 evi su bastı. Olay yerine gelen Kaymakam İsmail Ayhan Tavlı ve Belediye Başkanı Gani Mehmet Ekim, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakam Tavlı, yağışın gece boyunca sürdüğünü belirterek, ''Ekiplerimizin su tahliyesi çalışmaları sürüyor. İlçe merkezi ve köylerinde şu an için riskli bir durum söz konusu değil. Hepimize geçmiş olsun'' dedi.

Biga Kaymakamı Fatih Genel de, gece boyunca süren sağanak nedeniyle ekiplerin görev başında olduğunu, köylerde ve ilçe merkezinde yapılan incelemelerde çok büyük bir kaybın yaşanmadığının tespit edildiğini söyledi.



Dere 7 kez taştı



Çanakkale-Biga yolunun tek yönlü olarak kısa süre trafiğe kapandığını, yapılan müdahaleyle trafik akışının yeniden normale döndüğünü belirten Genel, ''Balıkçeşme beldesindeki dere 7 kez taştı, ancak ekiplerimiz tahliyesini gerçekleştirdi. Orada bir sıkıntı yok. Selvi, Danişment, Gündoğdu ve Güvemalan derelerinde zaman zaman taşkınlar yaşandı. Buralarda da önemli bir durum yok. İlçe merkezinde ise Doğankent bölgesindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Bunların dışında önemli bir durum yok'' dedi.



'Öğrenciler okula gidemedi'



Kaymakam İsmail Ayhan Tavlı da, binlerce liralık maddi hasara yol açan su baskınında can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"20 kadar ev sel sularından etkilendi. Onlarca öğrenci cadde ve sokakları kaplayan sel suları nedeniyle okula gidemedi. Çok sayıda araç sel suları ile kaplı cadde ve sokaklarda mahsur kaldı. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki birçok apartmanın giriş kısmı sel suları ile kaplı olması nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde mahsur. Çalışmalar sürüyor."



Balıkesir şehir merkezinde su baskını



Balıkesir'in Bandırma ilçesinde de, gece etkisini arttıran yağmur nedeniyle şehir merkezindeki birçok iş yerini su bastı.

Akşam başlayan yağmur dün gece saat 23.00 sıralarında etkisini arttırdı. Cumhuriyet Caddesi bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı.



Antalya'yı da vurdu



Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle su basan bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Bir binanın bahçe istinat duvarı yıkıldı. Manavgat Belediye ekipleri evlerin bahçelerinde biriken suyu boşaltmak amacıyla iş makineleri ile bahçe duvarlarını kırarak delikler açtı.

Öte yandan, Manavgat Devlet Hastanesi acil servisinin bir bölümününü su bastığı bildirildi.



Yağışlar bayrama kadar sürecek



Marmara'da bayrama kadar 3 gün aralıklı olarak yağışlar sürecek. Sıcaklık bayramın 1. gününe kadar 4-5 derece azalacak. Bayramın 2. gününden itibaren lodos ve güneşle sıcaklık tekrar artacak.