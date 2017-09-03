T24 LogoT24 Logo
Spor

Yoğun yağış nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova maçı için karar verildi

Karşılaşma, 22'nci dakikada ertelenmişti

03 Eylül 2017 15:42

Yoğun yağış nedeniyle 22. dakikada ertelenen Hırvatistan - Kosova maçı bugün 15:30'da oynanacak.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması, bugün TSİ 15.30'da aynı statta oynanacak.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Zagreb'de dün yoğun yağış nedeniyle 22. dakikada skor 0-0 iken ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması hakkında bilgi verildi.

Hırvatistan ve Kosova'nın federasyon yetkilileri ile FIFA arasında sabah saatlerinde düzenlenen toplantıda alınan kararla, söz konusu karşılaşmanın yarıda kaldığı dakikadan itibaren bugün TSİ 15.30'da Maksimir Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, gözlemciler tarafından yapılan incelemenin ardından Maksimir Stadı'nın maç oynamaya uygun duruma geldiği de ifade edildi.

Türkiye'nin 11 puanla 4. sırada yer aldığı I Grubu'nda bir maç eksiği bulunan takımlardan Hırvatistan 13 puanla ikinci, Kosova ise 1 puanla son sırada bulunuyor.

ETİKETLER

HırvatistanKosovaaşırıyağışertelemekarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24