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Çevre

Yoğun yağış, bayram öncesi Bodrum'u felç etti

Yağmurlu havaya hazırlıksız yakalanan, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu bazı kişiler zor anlar yaşadı

23 Eylül 2015 10:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sahil kesimine yakın yerlerde caddeler sularla kaplanırken bazı işyerlerini su bastı, araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojik uyarı yapılan Bodrum’da, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağmur, öğlen saatlerinde şiddetini artırdı.

Rüzgarla birlikte yağışlı havada deniz trafiği olumsuz etkilenirken, ağaçların dalları kırıldı. Yukarı kesimlerden birikerek gelen yağmur suları baskınlara neden oldu.

Bazı caddelerde yer yer suların yüksekliği 50 santimetreyi geçti. Neyzen Tevfik, Atatürk, Artemis, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri sularla kaplandı.

Bodrum- Turgureis Karayolu’nun bazı noktalarında biriken sular ve meydana gelen maddi hasarlı kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken trafik felç oldu.

Kırılan ağaç dalları, işyerlerinin önlerindeki çöp kovaları ve bazı eşyalar, sel suları ile sürüklendi. Esnaf işyerlerine su girmemesi çaba harcarken, su baskını yaşanan yerlerde temizlik çalışması yapıldı.

Bazı noktalarda rögar kapakları yerinden çıktı. Yağmurlu havaya hazırlıksız yakalanan, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu bazı kişiler zor anlar yaşadı.

 

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