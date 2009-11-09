Yoğun sis, şehir hatları seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları vapur seferlerinde aksamalara yol açtı.



İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy ile Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Eminönü vapur seferleri iptal edildi.



Sis nedeniyle TURYOL seferlerinin de yapılamadığı, ancak İDO'nun hızlı feribot seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yetkilileri de, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nın her iki yönde transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirdiler.