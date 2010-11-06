-YOĞUN SİS AT YARIŞLARINI YARINA ERTELENDİ İSTANBUL (A.A) - 06.11.2010 - İstanbul'daki yoğun sis, at yarışlarını da etkilerken, İstanbul yarışlarının son 2 koşusu yapılamadı. Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, Veliefendi Hipodromu'nda bugün gerçekleştirilen İstanbul yarışlarının son 2 koşusunun, yoğun sis nedeniyle komiserler kurulu kararı ile yarına ertelendiği belirtildi. Bu nedenle İstanbul yarışlarında 6'lı ganyan sonuçlanamazken, 6'lı ganyana dahil son iki koşuda 5. ayağın saat 12.00'de, son ayağın ise 12.30'da koşulacağı, müşterek bahis oyunlarındaki ikramiyelerin ise bu iki koşudan sonra açıklanacağı bildirildi.