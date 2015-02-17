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Yaşam

Yoğun kar yağışı ülke genelinde etkili oluyor, hangi illerde okullar tatil?

Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi

17 Şubat 2015 13:00

Türkiye, Sibirya’dan gelen çok soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi.  Çok sayıda kentte beklenen yoğun kar yağışı başladı.

Bugünden itibaren Karadeniz üzerinden gelen Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın Güney ve Kıyı Ege ile Van ve Hakkâri dışında kalan ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Yağışların; iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesiminde de kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; bugünden itibaren ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde 6 -10 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın ve Perşembe günleriyse Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimi dışında ülke genelinde devam etmesi beklenen yağışların; genellikle kar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. 

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde yoğun eğitime ara verildi. 

Eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle:

Zonguldak'ta merkez ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

* Samsun'da il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Samsun Valiliğinin açıklamasında, geceden bu yana etkisini artıran kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretim faaliyetinde bulunan ilk ve orta dereceli okulların 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de söz konusu günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

* Ordu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile Gürgentepe ve Gölköy ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

* Kastamonu'da, kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki okular bugün tatil edildi. İlçelerden Abana, Bozkurt, İnebolu, Çatalzeytin'deki tüm eğitim kurumları ile Doğanyurt ve Küre'de taşımalı sistem kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verildi. Cide'de ise taşımalı sistem kapsamındaki okulların bugün ve yarın tatil edilmesi kararlaştırıldı.

* Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi. 

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