Yoğun bakımdayken pencereden düştü!

Kahramanmaraş'ta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 45 yaşındaki hastanın, 2. kattaki servisin penceresinden düştüğü iddia edildi.

Beş çocuk annesi Gülbeyez Köse, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir devlet hastanesinin acil servisine gitti. Serviste kalp krizi geçiren Köse, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Geceyi hastanede geçiren Köse, ertesi gün anjiyo oldu. Kalp merkezi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan Köse, hastanenin 2. katındaki servisin penceresinden aşağıya düştü. Vücudunda kırıklar oluşan ve daha sonra hastanede ameliyata alınan Köse, burada yaklaşık 2 haftalık tedavinin ardından, taburcu edildi.

Köse'nin oğlu Durdu Köse, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, annesini kalp tedavisi için hastaneye götürdüklerini, daha sonra yoğun bakım ünitesinden düştüğünü öğrendiklerini anlattı. Olay gecesi polisin tutanak tuttuğunu belirten Köse, sorumlularla ilgili şikayetçi ve davacı olduklarını bildirdi.

Yoğun bakım servisinden bir hastanın düşmesine bir anlam veremediklerini dile getiren Köse, “Bize bir açıklama yapmadılar. Sadece nöbetçi bir doktor annemin oksijen maskesini çıkarmaya çalıştığını söyledi. Ama hastane yönetiminden bizi tatmin edici bir şey söylemediler” dedi.

Bu arada hastane yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Rektör Vekili yaptığı açıklamada, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, “Hastanemizin yeni başhekimiyle de görüştüm. Kendisi Cuma günü göreve başladı. Ondan önce görev yapan arkadaşımızdan da bilgi aldım. Konuyu takip ediyoruz. Hastamız kalp kriziyle hastanede bulunuyordu. Arkadaşlarımızın hastanın şuurunun o anda yarı kapalı olduğunu bana bildirdiler. Nedenleri üzerinde araştırma yapıyoruz. Zaten konu bir kısmıyla savcılığa da intikal etti. Yaptığımız soruşturma tamamlandığında detaylı bir şekilde açıklama yapacağız” dedi.