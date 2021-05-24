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Koronavirüs

Yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi görmüştü; oyuncu Burak Sergen taburcu oldu

“45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum”

Burak Sergen

24 Mayıs 2021 16:46

Son olarak “Sadakatsiz” dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran ve yoğun bakımda Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Burak Sergen taburcu oldu.

Sergen hastane çıkışı "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey” açıklamasını yaptı.

Burak Sergen’in doktoru ise “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabii kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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