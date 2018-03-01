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"Yoğun bakımda kadın-erkek ayrı tutulsun" diyen Faruk Beşer'e tepki: Hasta can, hoca seks derdinde!

"Seks ilahiyatçılarına daha fazla maruz kalmak istemiyoruz"

01 Mart 2018 14:18

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine sorduğu, "Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?" sorularına Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Hakan, "Hastamız can derdinde hocamız seks derdinde" dedi.

Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenen Beşer yoğun bakımda tedavi gören hastaların, bir daha yoğun bakıma girmek istemediklerini de öne sürerek, “Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız, hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz?” demişti.

Beşer'e sosyal medyadan, “Yoğun bakım mahremiyetin olduğu yer değil, hayatiyetin olduğu yer. Uğraştığınız konuya bakın. Oradaki insanlar zaten canlarının derdine düşmüş. Bıktım inanın bıktım artık. Hocaların hep cinsiyet sorunlarıyla uğraşmasından bıktım” biçiminde tepkiler gelmişti.

Hakan da bugünkü yazısında, "Sek sek sekerek üzerimize gelen şu seks ilahiyatçılarına daha fazla maruz kalmak istemiyoruz.
Kurtar bizi ya Rabbi!" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamı için tıklayın 

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