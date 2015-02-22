Yoğun bakımda çöp kovası ve kalorifer skandalı

Diyarbakır’da 4 yıl önce açılan ve şehrin en büyük hastanesi olma özelliği taşıyan Gazi Yaşargil Araştırma Hastanesi’nde kalorifer yanmadığı için ısınma sorunu yaşanıyor. Yoğun bakımdaki hastaların ‘enfeksiyon’ kaptığı belirtilen hastanede, hasta yakınlarından Barış Orakçı, yoğun bakım ünitesinde çektiği görüntüleri basınla paylaştı. Görüntülerde çok sayıda hastanın sadece bir elektrikli ısıtıcıya mahkûm edildiği, hijyen kurallarına uyulmadığı ve personelin çöp kovasıyla yoğun bakıma girdiği görülüyor.

İsmail Avcı’nın Zaman’da yer alan haberine göre, Kısa süre önce adı Gazi Yaşargil olarak değiştirilen Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde her gün yeni bir sorun patlak veriyor. Alınan bilgilere göre, 4 yıl önce yapılmasına rağmen hastanede ısıtma problemi yaşanıyor. MR ve ultrason için vatandaşlara 15-20 gün sonrasına sıra verilen hastanede şimdi de enfeksiyon riski ortaya çıktı. Hastanenin genel yoğun bakım ünitesindeki bazı hastalar, soğuk ve hijyene dikkat edilmemesi sebebiyle enfeksiyon kaptı. Bunlardan biri de Sabiha Orakçı. 70 gün önce beyin kanaması geçiren Orakçı, yoğun bakıma alındı. Hastanede kaldığı sırada enfeksiyon kapan Orakçı, doktorların yoğun çabası üzerine biraz düzeldi. Ancak ikinci kez enfeksiyon kaptı. Hastanın oğlu Barış Orakçı, annesinin, hastanenin hijyene dikkat etmemesi ve ısınma sorununu çözmemesinden dolayı enfeksiyon kaptığını belirtiyor. Orakçı, bunu ispatlamak için yoğun bakımda cep telefonuyla çektiği görüntüleri basınla paylaştı. Hastane yönetimi, genel sekreterlik ve Sağlık Bakanlığı dahil ilgili bütün kurumları aradığını ancak sonuç alamadığını dile getiren Orakçı, “Bakanlık bu rezaleti gelip görsün, rica ediyorum, bir müfettiş göndersinler. Burada hastalar rezil oldu, benim annem 70 günde 2 kez enfeksiyon kaptı. Personel çöp kovalarıyla yoğun bakıma giriyor.” diye konuştu. Yoğun bakımın çok soğuk olduğunu, sadece bir ısıtıcının olduğunu ve bunun da görevlilerin oturduğu bölgeye takıldığını anlatan Orakçı, “Geceleri ‘annem üşür’ diye battaniye alıp hastaneye götürdüm, içeri girmeme izin vermediler. Soğuk olmasına rağmen hastaların üzeri açık kalıyor. Bu her şeyden önce insanî değil. Hastane yönetimine gittim ‘şikâyetini yaz, ilgili kutuya at’ dediler. Bu kadar ilgisizlik olur mu?” diye sordu.

Barış Orakçı’nın yoğun bakımda çektiği video kaydı da hastanenin durumunu ortay koydu. Hastane personelinin engellemesine rağmen Orakçı, görüntü kaydederken şunları söylüyor: “Buranın ne halde olduğunu göstereceğim. Şu an hastanın üzeri açık ve klima çalışmıyor. Bu hastalar ısıtıcıyla ısınıyor. Böyle bir rezillik olmaz. Benim hastam burada sıkıntı çekiyor. Burada benim hastamdan daha önemli bir şey yok. Bu hastanenin rezilliğini çekiyorum. Hastaların hepsi soğuktan donuyor. Çok ayıp. Annemin halini görüyor musunuz ne halde. Yeni enfeksiyondan kurtuldu. Ayıp denen bir şey var. Hava soğuk, hastalar rezil olmuş.” Orakçı’yı engellemeye çalışan görevli personel, ‘güvenlik çağırmak zorunda’ kalacağını belirtiyor.