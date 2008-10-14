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Sağlık

Yoga yaşlıların boyunu uzatıyor

ABD’de yapılan araştırma, dokuz haftalık yoga programına katılan yaşlı kadınların yürüme hızlarında, dengelerinde ölçülebilir gelişmeler ve boylarında o

14 Ekim 2008 03:00

ABD’de yapılan araştırma, dokuz haftalık yoga programına katılan yaşlı kadınların yürüme hızlarında, dengelerinde ölçülebilir gelişmeler ve boylarında ortalama bir santimetre uzama saptandığını ortaya koydu.

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Yaşlıların ömrü yürüyüşle uzuyor

Milliyet Cafe’de yayımlanan habere göre, Temple Üniversitesi’nden doktor Jinsup Song, 4 Nisan’da bir sağlık derneğinin yıllık toplantısında sunumunu yaptıkları araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verirken, “Bunun tek açıklamasının, kadınların yoga yaparken daha dik oturmaları olabileceğini” söyledi.

Geçmişte yoganın yaşlı kadınlarda dengeyi geliştirdiğine ilişkin araştırmalar yapıldığını hatırlatan doktor Song, şimdiki araştırmada kendisinin ve meslektaşı Marian Garfinkel’in özellikle yaşlılar için bir program geliştirmek amacıyla bir yoga eğitmeniyle çalıştıklarını anlattı. Song, bu programın da “Nasıl dik durulacağı, öne ve yanlara eğilineceği” gibi temel duruşlardan oluştuğunu belirtti, ancak kendisinin bu çalışmalardan bazılarını yapmakta zorlandığını da itiraf etti.

Song ve meslektaşları 65 yaşındaki 24 kadınla yaptıkları araştırmada, kadınlara haftada iki kez 1,5 saat yoga yaptırdı ve yoga programının yoğunluğunu aşamalı olarak artırdı. Programdan sonra kadınların daha hızlı yürüdüğü, daha uzun adımlar attığı, tek bacak üzerinde daha uzun beklediği ve boylarında belirli bir uzama olduğu saptandı.

Yaşlılar daha dik

Deneklerin ayrıca, dururken ve yürürken denge kabiliyetlerini sağlamada kendilerini daha cesur hissettiği belirtildi. Song, hem kuvvetin, hem de esnekliğin, başta kadınlar olmak üzere yaşlılar arasında düşmelerin engellenmesine yardımcı olması açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

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